Свыше 15 тыс. человек остались без воды во Владивостоке после аварии
Более 15 тыс. потребителей во Владивостоке остались без воды в результате коммунальной аварии, специалисты приступили к восстановительным работам. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в телеграм-канале.
«Отключены многоквартирные дома по улицам Иртышская, Постышева, Гамарника, Южно-Уральская, Уральская», — говорится в сообщении.
Власти организовали подвоз воды жителям. Прокуратура взяла под контроль проведение аварийно-восстановительных работ.
Надзорное ведомство уточнило, что проводит проверку исполнения требований законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения.
VL.Ru со ссылкой на КГУП «Приморский водоканал» сообщило, что авария произошла на сети холодного водоснабжения. Отключения затронули более 30 адресов в Первореченском районе.
