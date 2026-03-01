В России электронный посадочный талон на самолет приравняли к бумажному

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В России с 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в правилах воздушных перевозок, которые приравнивают электронный посадочный талон к бумажному, регулируют время задержки рейсов, а также устанавливают условия вынужденного возврата билетов и проезда с детьми. Соответствующий приказ Министерства транспорта опубликован на сайте правовых актов.

Изменения, введенные приказом Минтранса, касаются нескольких пунктов Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».

Так, в обновленном 84-м пункте отмечено, что теперь посадочный талон, выданный пассажиру при регистрации, может быть оформлен как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Он должен содержать инициалы и фамилию пассажира, номер рейса, дату отправления, время окончания посадки на рейс и номер посадочного места на борту. Кроме того, должен быть указан номер выхода на посадку, если на момент выдачи талона он уже определен. Иначе компания обязана объявить или поместить на табло его позже.

Другое изменение устанавливает задержку рейса более чем на 30 минут основанием для вынужденного отказа пассажира от перевозки и последующего возврата денежных средств (п. 41). Уточняется, что время отправления рейса отсчитывается от времени начала буксировки воздушного судна или его движения с места стоянки на тяге собственных двигателей.

Кроме того, поводом для отказа от перевозки может послужить документально подтвержденная болезнь или смерть близкого родственника, который следует вместе с пассажиром (п. 41). Ранее этот пункт включал самого пассажира или непосредственного члена семьи.

Что касается проезда с детьми, теперь перевозчик обязан разместить ребенка до двенадцати лет рядом с его сопровождающим — на соседних местах, не разделенных проходом (п. 84 (1) ). При этом доплачивать за выбор места ребенку во время регистрации не нужно.

Отдельно в тексте документа уточнены положения, касающиеся предоставления скидок детям (п. 106 (2) ) и порядка перевозки ручной клади (п. 135).

Осенью 2025 года Минтранс утвердил поправки, по которым пассажиры, опоздавшие на рейс, могут использовать обратный билет: авиакомпании лишились возможности аннулировать весь заказ при неявке на первый перелет.