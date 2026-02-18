 Перейти к основному контенту
0

Минтранс не увидел рисков для системы бронирования билетов из-за суда

В Минтрансе не ожидают сбоя работы системы бронирования Leonardo в процессе ее возможного перехода в госсобственность. Суд наложил на владельцев системы обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры
Фото: Игорь Акимов / Shutterstock
Фото: Игорь Акимов / Shutterstock

В Минтрансе заявили РБК, что не видят рисков прекращения работы системы бронирования Leonardo в процессе возможного перехода ее компаний-разработчиков в госсобственность.

Представитель Минтранса Николай Шестаков подчеркнул, что решение суда не препятствует производственной работе системы. Он также сказал РБК, что министерство совместно с Росавиацией обеспечивает контроль за соблюдением органами управления стратегически важных предприятий режима их непрерывной работы и функционирования соответствующих систем. «С активным участием правоохранительных и контрольных органов проводится регулярный мониторинг деятельности, финансового и технического состояния стратегически важных организаций», — отметил он.

Суд отказался снять обеспечительные меры с системы авиабронирования
Бизнес
Ибрагим Сулейманов

«Основные предприятия, обслуживающие авиакомпании, аэропорты и агентства по продаже авиационных услуг, а также организующие взаиморасчеты в отрасли, среди которых АО «Сирена-Трэвел», АО «ТКП» и другие компании, активно вовлечены в обеспечение бесперебойной работы транспорта, находятся на постоянном контакте с нашими представителями и не сообщали о возможных рисках», — сообщил Шестаков.

18 февраля представитель компании «Миксвел» на предварительном заседании Никулинского районного суда по иску о передаче разработчиков системы бронирования в доход государства попросил суд и Генпрокуратуру разрешить выполнять договорные обязательства по уже заключенному договору технологического поддержания оборудования в части средств иностранным контрагентам. В противном случае он не исключил «коллапс» в авиатранспортной системе России через две-три недели.

Источник, близкий к «Ростеху», обратил внимание, что компания «Миксвел» не относится к разработчикам системы Leonardo. «Миксвел» не отвечает за поддержание работоспособности (системы Leonardo. — РБК). Это просто клиент «Сирена-Трэвел» — один из множества других, говорит собеседник РБК.

Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства долей частных собственников «Сирена-Трэвел» 4 февраля.

