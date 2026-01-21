 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
Минтранс предложил закрепить в законе понятие «удаленный водитель»

Новые законы в России
Минтранс России закончил работу над текстом проекта закона о беспилотном транспорте на дорогах общего пользования. Ведомство предложило ввести в законодательство новое понятие «удаленный водитель»
Фото: Георгий Чернышов / ТАСС
Фото: Георгий Чернышов / ТАСС

Министерство транспорта России разработало законопроект, предусматривающий введение термина «удаленный водитель высокоавтоматизированного транспортного средства (ТС)» и определяющий появление на дорогах и трамвайных путях страны беспилотного транспорта. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект, опубликованный 21 января, получил название «О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Минтранс обещал внести в правительство законопроект о регулировании беспилотных ТС до конца 2025 года.

Минтранс ввел ряд новых понятий для достижения цели федерального закона:

  • автоматизированная система вождения — сертифицированный набор ПО, способных самостоятельно осуществлять управление ТС в режиме реального времени;
  • водитель высокоавтоматизированного транспортного средства — человек, находящийся внутри высокоавтоматизированного ТС. У него есть органы ручного управления, через которые он может вмешаться в управление;
  • высокоавтоматизированное транспортное средство — ТС, оснащенное автоматизированной системой вождения, сертифицированное в установленном порядке, предназначенное для движения по автомобильным дорогам и трамвайным путям;
  • удаленный водитель — человек, непосредственно осуществляющий дистанционное управление высокоавтоматизированным ТС в режиме реального времени.

Согласно тексту проекта федерального закона, Минтранс хочет разделить понятия «водитель высокоавтоматизированного ТС» и «удаленный водитель». Однако оба они будут обязаны в равной мере соблюдать правила дорожного движения.

В московском метро начали тестировать первый беспилотный поезд
Общество
Фото:пресс-служба Московского метрополитена

Законопроект Минтранса появился после поручения президента России Владимира Путина. Российский лидер заявил о необходимости активнее внедрять беспилотные технологии в экономику. Глава государства поручил правительству подготовить план по внедрению беспилотных систем в экономику, сформировать правовое регулирование применения автономных систем, а также устранить административные барьеры, которые препятствуют их интеграции.

В ноябре 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что беспилотные машины начнут появляться на дорогах общего пользования после необходимой подготовки «всей инфраструктуры и завершения адаптации нормативно-правовой базы».

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Минтранс беспилотные автомобили беспилотный транспорт законопроект
