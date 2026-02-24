Правозащитника Дениса Солдатова арестовали на 15 суток за логотип соцсети

Мещанский районный суд в Москве (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Мещанский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста владельцу сайта «Гулаг-инфо» правозащитнику Денису Солдатову по делу о публичном демонстрировании символики организации, деятельность которой запрещена в России. Это следует из материалов суда. Заседание состоялось 20 февраля.

Поводом стало размещение на сайте обвиняемого ссылки с логотипом соцсети, принадлежащей компании Meta (признана экстремистской на территории России и запрещена).

В суде Солдатов подтвердил обстоятельства дела и сообщил, что логотип удален, а сайт закрыт. Суд указал, что это не исключает состава правонарушения. Арест назначили на 15 суток, срок постановили исчислять с 19 февраля 2026 года с 18:00 мск.

Согласно постановлению Тверского суда Москвы от 21 марта 2022 года, деятельность социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., признана экстремистской и запрещена на территории России.

В октябре 2022 года Росфинмониторинг внес компанию Meta в реестр террористов и экстремистов.