В России назначили первый штраф за рекламу в Instagram

Юрист из Краснодара Евгения Тутушкина рассказала РБК, что ее оштрафовали за рекламу отеля в Instagram. По словам женщины, видеоролик был опубликован до вступления в силу соответствующего закона

Евгения Тутушкина (Фото: tutushkinaevg / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Суд оштрафовал блогера-юриста Евгению Тутушкину из Краснодара на 30 тыс. руб. за рекламу в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Об этом Тутушкина сообщила РБК.

«Была реклама опубликована — по мнению Роскомнадзора, это все-таки реклама — до 1 сентября 2025 года», — уточнила она.

Это первый известный штраф за рекламу в запрещенной социальной сети.

Как рассказала блогер, она приехала в понравившийся отель и увидела, что он «полупустой». После этого Тутушкина решила записать видео и рассказать подписчикам об этом месте. «Мне стало, если честно, очень обидно за отель, потому что он в действительности хороший. Я им предложила записать рилс и рассказать об этом прекрасном месте. И, соответственно, чтобы пошли туда люди, попросила дать ссылку, благодаря чему будет цена ниже. Этот рилс набрал достаточно большие обороты, и некое третье лицо пожаловалось», — рассказала она.

Тутушкина добавила, что планирует обжаловать постановление.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Роскомнадзора.

Закон о запрете рекламы на сайтах иностранных или международных организаций, которые признаны нежелательными, вступил в силу 1 сентября. Госдума приняла соответствующий законопроект в конце марта.

Запрет размещения рекламы также распространяется и на сайты общественных или религиозных объединений и других организаций, которые запретил суд. Кроме этого, меры касаются ресурсов, к которым ограничен доступ.

По словам гендиректора агентства NMi Digital Анны Планиной, крупные рекламодатели не размещаются в Instagram с того момента, как Meta признали экстремистской организацией. Запрет, по ее мнению, в большей степени затрагивает интересы малого и среднего бизнеса.