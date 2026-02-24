Аэропорт Ульяновска закрыли для полетов

Временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска (Баратеевка), сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, на момент публикации полеты приостановил воздушный хаб Самары. Администрация Самарской области предупредила об опасности БПЛА на территории региона.