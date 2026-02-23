Главком ВСУ заявил о «сложной ситуации» на южном участке фронта

Фото: Reuters

Для украинских военных на южном участке фронта сложилась сложная ситуация, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в телеграм-канале.

«Ситуация на этом участке сложная», — написал Сырский по итогам поездки.

В январе Сырский в ходе телефонного разговора сообщил командующему Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристоферу Донахью о тяжелой ситуации на фронте. Главком ВСУ тогда добавил, что первоочередной потребностью для украинской армии остается укрепление воздушного щита.

The Times ранее со ссылкой на источники сообщила, что на большинстве участков фронта Украина уступает России по численности личного состава и вооружению. Неназванный украинский офицер в беседе с газетой отметил нехватку пилотов для дронов и пехоты для их прикрытия, что ограничивает возможности Киева проводить операции.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу, в то время как у ВСУ практически не осталось стратегических резервов, что, по его мнению, должно подтолкнуть Украину к мирному урегулированию.