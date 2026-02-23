 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Новый образец «Байкала» совершил свой первый испытательный полет

Опытный образец самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен заменить советский Ан-2, с двигателем ВК-800 совершил первый испытательный полет на аэродроме «Уральского завода гражданской авиации», сообщает пресс-служба Минпромторга.

Пятый опытный образец (третий летный) после наземных отработок выполнил круг над аэродромом и штатно приземлился. Полет длился 10 минут, самолет достиг высоты 300 м и скорости 190 км/ч. Он был оснащен двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901.

Перед летными испытаниями была доработана носовая часть кабины, модернизированы основные опоры шасси и изменен угол установки крыла для предотвращения преждевременного отрыва от ВПП при порывистом ветре.

«Именно эти изменения и будут проходить дальнейшие наземные и летные испытания», — говорится в сообщении.

Самолет «Байкал» (ЛМС-901): новый легкий транспортный самолет России
База знаний
Самолет ЛМС-901 &laquo;Байкал&raquo;

ЛМС-901 «Байкал» — это легкий многоцелевой самолет, который разрабатывают в России на замену старым советским «кукурузникам» Ан-2. Он может перевозить максимум девять пассажиров или 2 т груза, использоваться в авиалесоохране и санитарной авиации. Модель планируют использовать местные авиалинии в труднодоступных районах Сибири, Дальнего Востока и северной части России. Самолет разрабатывают с 2016 года. Его пока не начали производить серийно, а сроки начала поставок неоднократно переносились.

В мае 2025 года полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что реализация проекта самолета «Байкал» «зашла в тупик». В то же время он говорил, что власти соберут консорциум технических специалистов, чтобы изучить возможность возобновления работы по созданию самолета.

Летом 2024 года источники РБК сообщили, что в первый год предполагаемой поставки (ожидалось, что это будет 2025 год) стоимость самолета составляет 455 млн руб., что втрое больше той, что Минпромторг указывал при его заказе в 2019 году — не выше 120 млн руб.

В конце мая 2025-го гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин сообщил, что самолет планируют сертифицировать к концу 2026 года. Завод, по его словам, получил предварительные заказы на 60 «Байкалов». В конце 2026-го планируется поставить первые пять легких самолетов «Байкал» авиакомпании «Аврора», говорил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Полина Дуганова
самолет «Байкал» Минпромторг испытательный полет
Материалы по теме
Корабль Starship взорвался во время испытательного полета
Технологии и медиа
При крушении самолета-амфибии под Москвой погиб испытатель Superjet
Общество
SpaceX потеряла связь с ракетой Starship во время испытательного полета
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Путин встретился с вдовами погибших спецназовцев Политика, 17:02
Новый образец «Байкала» совершил свой первый испытательный полет Общество, 16:56
Вице-чемпион Олимпиады Филиппов пошутил про сдачу медали «на цветмет» Спорт, 16:50
«Роснано» попросило закрыть рассмотрение иска против Чубайса Общество, 16:50
Австралия поддержала исключение экс-принца Эндрю из очереди на престол Общество, 16:37
Что известно о самом влиятельном наркобароне, убитом в Мексике Политика, 16:32
«Трактор» дважды забил за 29 секунд и вырвал победу у «Лады» Спорт, 16:28
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Axios назвал двух потенциальных преемников Трампа Политика, 16:22
«Арсеналу» не разрешили играть с «Локомотивом» на своей арене в Кубке Спорт, 16:15
Зеленский заявил, что у разговора с извинениями Лукашенко есть свидетели Политика, 16:14
Буданов назвал сроки нового раунда мирных переговоров Политика, 16:10
В Мытищах возбудили дело после гибели девочки при катании на тюбинге Общество, 16:06
Самолет с игроками «Динамо» перенаправляли в Петербург из-за атаки БПЛА Спорт, 16:03