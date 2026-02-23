Новый образец «Байкала» совершил свой первый испытательный полет

Опытный образец самолета ЛМС-901 «Байкал», который должен заменить советский Ан-2, с двигателем ВК-800 совершил первый испытательный полет на аэродроме «Уральского завода гражданской авиации», сообщает пресс-служба Минпромторга.

Пятый опытный образец (третий летный) после наземных отработок выполнил круг над аэродромом и штатно приземлился. Полет длился 10 минут, самолет достиг высоты 300 м и скорости 190 км/ч. Он был оснащен двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901.

Перед летными испытаниями была доработана носовая часть кабины, модернизированы основные опоры шасси и изменен угол установки крыла для предотвращения преждевременного отрыва от ВПП при порывистом ветре.

«Именно эти изменения и будут проходить дальнейшие наземные и летные испытания», — говорится в сообщении.

ЛМС-901 «Байкал» — это легкий многоцелевой самолет, который разрабатывают в России на замену старым советским «кукурузникам» Ан-2. Он может перевозить максимум девять пассажиров или 2 т груза, использоваться в авиалесоохране и санитарной авиации. Модель планируют использовать местные авиалинии в труднодоступных районах Сибири, Дальнего Востока и северной части России. Самолет разрабатывают с 2016 года. Его пока не начали производить серийно, а сроки начала поставок неоднократно переносились.

В мае 2025 года полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что реализация проекта самолета «Байкал» «зашла в тупик». В то же время он говорил, что власти соберут консорциум технических специалистов, чтобы изучить возможность возобновления работы по созданию самолета.

Летом 2024 года источники РБК сообщили, что в первый год предполагаемой поставки (ожидалось, что это будет 2025 год) стоимость самолета составляет 455 млн руб., что втрое больше той, что Минпромторг указывал при его заказе в 2019 году — не выше 120 млн руб.

В конце мая 2025-го гендиректор Уральского завода гражданской авиации Леонид Лузгин сообщил, что самолет планируют сертифицировать к концу 2026 года. Завод, по его словам, получил предварительные заказы на 60 «Байкалов». В конце 2026-го планируется поставить первые пять легких самолетов «Байкал» авиакомпании «Аврора», говорил глава Минпромторга Антон Алиханов.