Общество⁠,
0

В Балашихе в автосервисе произошел пожар с частичным обрушением

Пожарные ликвидируют возгорание в здании автосервиса в микрорайоне Саввино в Балашихе, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Произошло частичное обрушение конструкций на площади 700 кв. м.

Пожар произошел по адресу: улица 1 Мая, дом 10, строение 1. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось интенсивное горение мансарды по всей площади.

К тушению привлечены 32 спасателя и 11 штук техники. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 1150 кв. м. Данные о причинах возгорания и пострадавших уточняются.

Бабушка и ее четверо внуков погибли при пожаре в доме в Подмосковье
Общество

Накануне, днем 22 февраля, на северо-востоке Москвы произошел пожар в реконструируемом административном здании на улице Образцова. По информации МЧС, сгорели первый и второй этаж, а также чердачное помещение. В тушении возгорания задействовали 105 пожарных.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Анастасия Карева
пожар автосервис Балашиха МЧС
