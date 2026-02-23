В Балашихе в автосервисе произошел пожар с частичным обрушением

Пожарные ликвидируют возгорание в здании автосервиса в микрорайоне Саввино в Балашихе, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. Произошло частичное обрушение конструкций на площади 700 кв. м.

Пожар произошел по адресу: улица 1 Мая, дом 10, строение 1. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось интенсивное горение мансарды по всей площади.

К тушению привлечены 32 спасателя и 11 штук техники. Пожарным удалось локализовать пожар на площади 1150 кв. м. Данные о причинах возгорания и пострадавших уточняются.

Накануне, днем 22 февраля, на северо-востоке Москвы произошел пожар в реконструируемом административном здании на улице Образцова. По информации МЧС, сгорели первый и второй этаж, а также чердачное помещение. В тушении возгорания задействовали 105 пожарных.