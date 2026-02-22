На северо-востоке Москвы загорелось здание на реконструкции

Video

На северо-востоке Москвы произошел пожар в реконструируемом административном здании на улице Образцова, сообщили РБК в МЧС Москвы.

«Происходит загорание на втором этаже реконструируемого административного здания», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, сообщение поступило о пожаре, начавшемся по адресу: улица Образцова, д. 31, стр. 3. Пожарные ликвидируют возгорание, информация уточняется. Сведений о пострадавших нет.

Согласно сервису «Яндекс Карты», по данному адресу расположен банный комплекс Siberia, принадлежащий бизнесмену Дмитрию Портнягину. В пресс-службе Siberia РБК сообщили, что информация о пожаре в банном комплексе не соответствует действительности и пожар произошел в находящемся рядом офисном здании. На видео с места ЧП также видно, что пожар происходит в соседнем с баней здании.

Столичный дептранс в связи с возгоранием перекрыл движение транспорта в обоих направлениях по ул. Образцова от д. 23 до д. 21, а также по дублеру ул. Сущевский вал от д. 26, и призвал водителей выбирать пути объезда.

Накануне произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного дома в центре Москвы по адресу: улица Донская, дом 3. Причиной стали загоревшиеся в квартире мебель и вещи.

Пожарные спасли человека, находившегося на пятом этаже горящего дома, и передали его медикам для осмотра. В МЧС уточнили, что остальные жильцы также покинули подъезд.