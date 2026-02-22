 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Более ста пожарных привлекли к тушению пожара на северо-востоке Москвы

Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС
Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

На северо-востоке Москвы в тушении возгорания в реконструируемом административном здании на улице Образцова задействовали 105 пожарных, сообщили РБК в столичном МЧС.

«В ликвидации пожара задействованы 105 человек личного состава и 30 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

По информации МЧС, горят первый и второй этажи, а также чердачное помещение здания на площади 600 кв. м.

Информацию о пострадавших в ведомстве не сообщили. До прибытия пожарных пять человек покинули здание самостоятельно, рассказали в московском главке.

Пожарные спасли человека из горящего дома в центре Москвы
Общество

Cообщение о пожаре, начавшемся по адресу: улица Образцова, д. 31, стр. 3, поступило в МЧС днем в воскресенье, 22 февраля.

Согласно сервису «Яндекс Карты», по данному адресу расположен банный комплекс Siberia, принадлежащий бизнесмену Дмитрию Портнягину, представители заведения сообщили РБК, что возгорание произошло в находящемся рядом офисном здании.

Столичный дептранс в связи с возгоранием перекрыл движение транспорта в обоих направлениях по ул. Образцова от д. 23 до д. 21, а также по дублеру ул. Сущевский вал от д. 26, и призвал водителей выбирать пути объезда. На момент публикации ограничения действуют.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева, Плугина Ирина
Москва пожар МЧС СВАО
Материалы по теме
Пожарные спасли человека из горящего дома в центре Москвы
Общество
В Бишкеке произошел пожар в коттеджном городке
Общество
Девять человек пострадали при пожаре в хостеле на севере Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Стоимость въездной визы в Египет вырастет с 1 марта Общество, 19:38
Макдэвида признали самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 19:35
Трамп поздравил сборную США с победой в хоккейном турнире на Олимпиаде Спорт, 19:33
Как складные смартфоны перестали быть милым чудачеством РБК и Huawei, 19:30
Bloomberg рассказал о новом козыре Китая в преддверии переговоров с США Политика, 19:22
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 19:17
Капитана ЦСКА дисквалифицировали на один матч КХЛ Спорт, 19:09
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Сборная США по хоккею взяла золото на Олимпиаде впервые с 1980 года Спорт, 18:59
Первое с 1980 года золото США в хоккее. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:55
NYT сообщила об обсуждении «Делси Ирана» в Тегеране Политика, 18:51
Во всех аэропортах Москвы второй раз за день ввели ограничения на полеты Политика, 18:50
Собянин рассказал о шутке другого мэра о снегопаде: «какому богу молился» Город, 18:39
Авиакомпании завершили вывозные рейсы российских туристов с Кубы Политика, 18:39