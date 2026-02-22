Более ста пожарных привлекли к тушению пожара на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в тушении возгорания в реконструируемом административном здании на улице Образцова задействовали 105 пожарных, сообщили РБК в столичном МЧС.
«В ликвидации пожара задействованы 105 человек личного состава и 30 единиц техники», — уточнили в ведомстве.
По информации МЧС, горят первый и второй этажи, а также чердачное помещение здания на площади 600 кв. м.
Информацию о пострадавших в ведомстве не сообщили. До прибытия пожарных пять человек покинули здание самостоятельно, рассказали в московском главке.
Cообщение о пожаре, начавшемся по адресу: улица Образцова, д. 31, стр. 3, поступило в МЧС днем в воскресенье, 22 февраля.
Согласно сервису «Яндекс Карты», по данному адресу расположен банный комплекс Siberia, принадлежащий бизнесмену Дмитрию Портнягину, представители заведения сообщили РБК, что возгорание произошло в находящемся рядом офисном здании.
Столичный дептранс в связи с возгоранием перекрыл движение транспорта в обоих направлениях по ул. Образцова от д. 23 до д. 21, а также по дублеру ул. Сущевский вал от д. 26, и призвал водителей выбирать пути объезда. На момент публикации ограничения действуют.
