Более ста пожарных привлекли к тушению пожара на северо-востоке Москвы

Фото: Дмитрий Голубович / ТАСС

На северо-востоке Москвы в тушении возгорания в реконструируемом административном здании на улице Образцова задействовали 105 пожарных, сообщили РБК в столичном МЧС.

«В ликвидации пожара задействованы 105 человек личного состава и 30 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

По информации МЧС, горят первый и второй этажи, а также чердачное помещение здания на площади 600 кв. м.

Информацию о пострадавших в ведомстве не сообщили. До прибытия пожарных пять человек покинули здание самостоятельно, рассказали в московском главке.

Cообщение о пожаре, начавшемся по адресу: улица Образцова, д. 31, стр. 3, поступило в МЧС днем в воскресенье, 22 февраля.

Согласно сервису «Яндекс Карты», по данному адресу расположен банный комплекс Siberia, принадлежащий бизнесмену Дмитрию Портнягину, представители заведения сообщили РБК, что возгорание произошло в находящемся рядом офисном здании.

Столичный дептранс в связи с возгоранием перекрыл движение транспорта в обоих направлениях по ул. Образцова от д. 23 до д. 21, а также по дублеру ул. Сущевский вал от д. 26, и призвал водителей выбирать пути объезда. На момент публикации ограничения действуют.