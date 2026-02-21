Бабушка и ее четверо внуков погибли при пожаре в доме в Подмосковье
Пять человек погибли при пожаре в селе Константиново в Воскресенском муниципальном районе Подмосковья, сообщили в региональной прокуратуре.
Пожар произошел на территории СНТ «Славный». На место ЧП прибыли оперативные службы. По предварительным данным, причина возгорания связана с неисправностью нагревательного котла, добавили в пресс-службе ведомства.
«Пятеро детей в возрасте от трех до 14 лет в момент пожара находились в доме с 61-летней бабушкой. В результате происшествия спастись удалось только старшему мальчику», — говорится в сообщении.
Уточняется, что спасшийся юноша выпрыгнул из окна второго этажа. Подробности о его состоянии не приводятся.
Возбуждено уголовное дело по ст.109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности; наказание — до четырех лет лишения свободы).
Вечером 21 февраля при пожаре в подмосковной деревне Становое погибли мужчина и женщина. Причиной быстрого распространения огня, по данным Причиной быстрого распространения огня, по предварительным данным, стал поздний звонок в экстренные службы, стал поздний звонок в экстренные службы.
