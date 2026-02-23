 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников⁠,
0

Мошенники начали обманывать мужчин по схеме с пропусками в военкомат

Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники начали использовать новую схему для обмана мужчин. Аферисты под предлогом обновления данных по воинскому учету заставляют россиян сканировать QR-код из личного кабинета на «Госуслугах» для получения пропуска в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Сначала мужчине звонит «сотрудник военкомата». Во время разговора он сообщает гражданину о необходимости обновить данные воинского учета. Для прохода в здание военкомата якобы требуется пропуск, который можно получить, отсканировав QR-код в личном кабинете на «Госуслугах». Мужчина выполняет указание, после чего мошенник прерывает разговор.

МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Через некоторое время с жертвой связывается «сотрудник» Роскомнадзора. Он сообщает мужчине о подозрительной активности в аккаунте на портале «Госуслуг» и предлагается связаться со службой техподдержки. «Сотрудники техподдержки» информируют, что после сканирования QR-кода мошенники получили доступ к персональным данным. Затем жертву запугивают якобы оформленной на гражданина Украины доверенностью на распоряжение деньгами. Чтобы успокоить, аферисты сообщают, что перевод удалось заблокировать, но для дальнейших действий необходимо выполнять инструкции «сотрудника ФСБ».

Он, в свою очередь, настаивает на проведении «видеообыска», в ходе которого мошенник оценивает драгоценности и имущество жертвы. После этого «сотрудник ФСБ» просит передать все средства курьеру.

Во время осеннего призыва мошенники активно использовали схему с электронными повестками. Злоумышленники интересовались у гражданина, получал ли он электронную повестку с требованием явиться в военкомат. В случае отрицательного ответа они предлагали продиктовать код из СМС для «повторной отправки документа». Таким образом аферисты получали доступ к учетной записи жертвы на портале «Госуслуги».

Авторы
Теги
Анастасия Карева
мошенники военкомат пропуск Госуслуги
