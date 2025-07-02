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Как защититься от мошенников ,  
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МВД предупредило о мошенниках, выдающих себя за сотрудников военкоматов

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Как защититься от мошенников
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники начали представляться сотрудниками военкоматов, чтобы получить код авторизации от портала «Госуслуги», сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

«Под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных злоумышленники вступают в диалог, а затем требуют сообщить им код электронной очереди», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что по этой схеме уже были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда.

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Фото:Дарья Широкова / РБК

В обоих случаях пострадавшие передали мошенникам коды доступа, в результате чего доступ к их личным кабинетам был утрачен. Однако злоумышленникам не удалось воспользоваться украденными данными. Подросток из Нижегородской области, получив подозрительный звонок, рассказал о ситуации родителям, а студент из Волгограда заблокировал свой аккаунт и обратился в полицию.

Ранее МВД рассказало, что мошенники начали звонить от имени сотрудников военной прокуратуры и запугивать граждан, чтобы те передали деньги для «безопасного» хранения. Злоумышленники заявляют, что якобы получили доступ к банковским счетам россиян и отправят деньги на Украину. А дабы избежать этого, просят снять деньги со счетов и передать курьеру, который поместит их «для сохранности» в специальную банковскую ячейку.

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Евгений Вахляев
МВД мошенники военкомат киберпреступность
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