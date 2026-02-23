В аэропортах Геленджика и Краснодара приостановили полеты
В аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковский) ввели временные ограничения на прием и отправление самолетов, сообщает пресс-служба Росавиации. В 10:04 мск регулятор сообщил об ограничениях полетов в аэропорту Сочи.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
На момент публикации материала запрет на полеты действует в авиагаванях Ижевска, Казани и Нижнекамска. Там ограничения ввели ночью 23 февраля.
Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на рейсы при угрозе ударов беспилотниками. За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили над российскими регионами 152 дрона. Больше всего беспилотников — 65 — сбили над Белгородской областью. Еще 35 перехватили над Саратовской областью, 16 — над Крымом и по восемь — над Воронежской и Ростовской областями.
