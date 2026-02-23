 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Аэропорт Хабаровска приостановил полеты из-за непогоды

Аэропорт Хабаровска приостановил прием и выпуск самолетов до 12:00 (5:00 по мск) из-за непогоды, сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем телеграм-канале.

«В связи с прохождением циклона, сложными метеоусловиями (ледяной дождь, низовая метель, порывы ветра до 17 м/с) аэропорт Хабаровск закрыт для приема и отправки воздушных судов предварительно до 12.00», — говорится в сообщении.

Самолеты, следующие из Бангкока, Пхукета, Новосибирска, Екатеринбурга, отправили на запасной аэродром во Владивосток.

Поселок в Хабаровском крае остался без воды и тепла при сильных морозах
Общество
Фото:Прокуратура Хабаровского края

Циклон в Хабаровском крае продлится с 22 по 24 февраля, сообщило ранее региональное управление МЧС.

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

Александра Озерова
Хабаровск аэропорты метель циклон непогода
