Аэропорт Хабаровска приостановил полеты из-за непогоды
Аэропорт Хабаровска приостановил прием и выпуск самолетов до 12:00 (5:00 по мск) из-за непогоды, сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем телеграм-канале.
«В связи с прохождением циклона, сложными метеоусловиями (ледяной дождь, низовая метель, порывы ветра до 17 м/с) аэропорт Хабаровск закрыт для приема и отправки воздушных судов предварительно до 12.00», — говорится в сообщении.
Самолеты, следующие из Бангкока, Пхукета, Новосибирска, Екатеринбурга, отправили на запасной аэродром во Владивосток.
Циклон в Хабаровском крае продлится с 22 по 24 февраля, сообщило ранее региональное управление МЧС.
В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.
