Все московские аэропорты возобновили полеты

Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.

В столице дважды приостанавливали полеты и вводили ограничения в воздушном пространстве аэропортов — рейсы осуществляли по согласованию профильных служб.

В течение суток над Московским регионом уничтожили 48 дронов.

На момент подготовки публикации ограничения продолжают действовать в Ярославле, Пензе и Саратове.

Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.