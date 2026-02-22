Все московские аэропорты возобновили полеты
Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.
В столице дважды приостанавливали полеты и вводили ограничения в воздушном пространстве аэропортов — рейсы осуществляли по согласованию профильных служб.
В течение суток над Московским регионом уничтожили 48 дронов.
На момент подготовки публикации ограничения продолжают действовать в Ярославле, Пензе и Саратове.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают полеты на фоне угрозы ударов беспилотниками.
