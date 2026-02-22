Еще два российских аэропорта приостановили полеты
Аэропорты Пензы и Саратова приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения также действуют в Ярославле, а в периметре воздушного пространства московских аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево полеты осуществляют по согласованию.
Меры приняты из соображений безопасности, отметила пресс-служба.
Российские аэропорты регулярно вводят ограничения на рейсы при угрозе ударов беспилотниками.
