Аэропорт Ульяновска приостановил полеты
Аэропорт Ульяновска приостановил прием и выпуск воздушных рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения также действуют в Пензе, Саратове, Ярославле и Калуге.
Ранее меры были введены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. На момент подготовки материала они работают в штатном режиме.
Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотниками.
