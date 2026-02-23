В Мексике опровергли участие США в операции по ликвидации главы картеля

Операцию по ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса, также известного как «Эль Менчо», осуществили спецслужбы Мексики, сообщило посольство страны в США.

«Военная операция в Тапальпе, направленная на поимку Рубена «Н», известного как Менчо, была спланирована и проведена мексиканским спецназом», — говорится в сообщении в соцсети X.

Для ее осуществления власти США предоставили Мексике дополнительные разведывательные данные.

Операцию провели 22 февраля, в результате в регионе начались массовые беспорядки — перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий.

Как рассказала РБК жительница Халиско Гуадалупе Агилар, информация о задержании и смерти наркобарона спровоцировала репрессии со стороны членов наркокартеля.

Власти объявили «красный код». Все жители должны оставаться дома.