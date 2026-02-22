После смерти Галицкой открыли наследственное дело

Алия Галицкая (Фото: Лия Базикова / VK)

Открыто наследственное дело после смерти Алии Галицкой, бывшей жены венчурного инвестора и основателя Almaz Capital Partners Александра Галицкого, сообщил РБК адвокат умершей Дмитрий Емельянов.

«Наследниками являются дети и родители Алии. Наследники обратились к нотариусу», — рассказал юрист.

Истринский суд 24 марта 2025 года признал брак Галицких недействительным. После этого бывшая супруга обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском о разделе имущества. Галицкие также судились по вопросу опеки над двумя дочерьми.

До этого Галицкая обвиняла экс-мужа в похищении детей. В мае 2025 года, несмотря на решение суда оставить дочерей с матерью, Галицкий забрал их из школы. С тех пор обе проживали с отцом, а мать обращалась в органы опеки России и США, так как у девочек двойное гражданство. В октябре Пресненский суд Москвы арестовал имущество Галицкого на 435 млн руб. в рамках иска о разделе совместно нажитого имущества.

В начале февраля суд арестовал Галицкую по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа. На следующий день та покончила с собой в изоляторе Истры и в предсмертной записке обвинила в этом двух своих бывших мужей, в том числе Галицкого. Женщину похоронили 13 февраля в Оренбургской области.

После смерти матери суд постановил оставить детей с отцом, а иск о разделе имущества был приостановлен, чтобы установить правопреемника со стороны Галицкой.

Александр Галицкий входил в совет директоров Альфа-банка до марта 2022 года. Однако покинул его после введения санкций ЕС против бывшего председателя совета директоров Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена из-за военной операции на Украине.