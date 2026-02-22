 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Пасечник сообщил об ударе дронов по нефтебазе в Луганске

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ранним утром ВСУ ударили двумя дронами по нефтебазе в Луганске, сообщил в Max глава ЛНР Леонид Пасечник

«Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города. К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия. Поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание», — рассказал он. Пожар тушат.

В Запорожской области произошло повторное отключение света
Политика
Фото:Борис Дворный / ТАСС

Неделей ранее, 14 февраля, беспилотники атаковали поселок Центральный в Перевальском районе ЛНР. В результате налета ранения получили 19 человек, включая десятилетнюю девочку. Дроны также повредили десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почты.

На следующий день минздрав сообщил, что один из пострадавших, мужчина 1957 года рождения, скончался.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Полина Дуганова
дроны нефтебаза Луганск ЛНР
Материалы по теме
В ЛНР сообщили об атаке беспилотника на школу
Общество
В ЛНР без света остались более 100 тыс. жителей
Общество
Власти ЛНР сообщили об атаке дронов на энергосистему республики
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
На Украине задержали подозреваемую в организации взрыва во Львове Политика, 11:49
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна Общество, 11:41
Как успокоиться: 16 эффективных способов Образование, 11:36
После смерти Галицкой открыли наследственное дело Общество, 11:32
Древнее Колизея. На каких античных аренах проводились Олимпийские игры Спорт, 11:30
Регулятор сможет без суда блокировать сайты с продажей табака Общество, 11:24
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как определить, что ценный сотрудник собрался увольнятьсяПодписка на РБК, 11:16
Пасечник сообщил об ударе дронов по нефтебазе в Луганске Политика, 11:06
Эксперты объяснили, почему зумеры не готовы работать во вред здоровью
РАДИО
 Общество, 11:06
Война на $100 млрд: почему раскололся рынок ставок в СШАПодписка на РБК, 11:02
Продажи виниловых пластинок выросли на 15% из-за «моды на ретро» Технологии и медиа, 11:01
Активные и консервативные: актуальные инвестиции в фонды денежного рынка #всенабиржу!, 11:00
✍🏻 «Диктатор» или «либерал». Пройдите тест и узнайте, какой вы лидер 11:00