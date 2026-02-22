Пасечник сообщил об ударе дронов по нефтебазе в Луганске

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ранним утром ВСУ ударили двумя дронами по нефтебазе в Луганске, сообщил в Max глава ЛНР Леонид Пасечник

«Два БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города. К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия. Поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание», — рассказал он. Пожар тушат.

Неделей ранее, 14 февраля, беспилотники атаковали поселок Центральный в Перевальском районе ЛНР. В результате налета ранения получили 19 человек, включая десятилетнюю девочку. Дроны также повредили десятки жилых домов, здания школы, поселкового совета и почты.

На следующий день минздрав сообщил, что один из пострадавших, мужчина 1957 года рождения, скончался.