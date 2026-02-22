В Запорожской области произошло повторное отключение света
В Запорожской области повторно отключилось электричество, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры», — написал губернатор в своем телеграм-канале в 10:34 мск.
Как уточнил Балицкий, специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения.
Около семи утра губернатор сообщил о массированной атаке на регион, в результате которой вся территория Запорожской области осталась без света. Тогда начали работы по восстановлению снабжения и подключили социально значимые объекты к резервным источникам питания.
Позднее, в 7:39 мск, Балицкий написал, что оперативно удалось восстановить электроснабжение в части муниципальных и городских образований. Однако на тот момент без света все еще оставалось около 50% региона.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски