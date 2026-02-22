 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Военная операция на Украине


В Запорожской области произошло повторное отключение света

Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская область осталась без света около семи утра из-за массированной атаки, позднее электроснабжение восстановили в половине региона. Однако спустя примерно три часа произошло повторное отключение
Фото: Борис Дворный / ТАСС
Фото: Борис Дворный / ТАСС

В Запорожской области повторно отключилось электричество, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания. Работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры», — написал губернатор в своем телеграм-канале в 10:34 мск.

Как уточнил Балицкий, специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

Вся Запорожская область осталась без света из-за атаки по энергосистеме
Политика

Около семи утра губернатор сообщил о массированной атаке на регион, в результате которой вся территория Запорожской области осталась без света. Тогда начали работы по восстановлению снабжения и подключили социально значимые объекты к резервным источникам питания.

Позднее, в 7:39 мск, Балицкий написал, что оперативно удалось восстановить электроснабжение в части муниципальных и городских образований. Однако на тот момент без света все еще оставалось около 50% региона.

