Посол раскрыл число французов, желающих получить российское гражданство
Посольство России в Париже в 2025 году получило от французов 170 заявок на российское гражданство, заявила «РИА Новости» посол России во Франции Алексей Мешков.
Речь идет о французах, желающих переехать в Россию. Заявки, по словам дипломата, оставили представители «совершенно разных слоев общества — от крестьян до молодых айтишников», при этом большинство из них — семьи с детьми.
«Как правило, это конечно, семьи с детьми, которые просто боятся пропаганды, которая ведется на всех уровнях — самое страшное, что в школе начинают с младших классов», — сказал Мешков.
Он добавил, что часть заявок уже реализована, и ряд французских граждан переехал в Россию. Посол отметил, что вопреки «прессу русофобии» многие французы позитивно относятся к России.
В декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о возможности переезда в Россию для иностранных граждан с достижениями в различных сферах и внесших вклад в развитие страны. Позднее он отметил, что власти будут содействовать переселению интересных для России иностранцев и уже приступили к реализации этой программы.
До этого, летом 2024 года, Путин подписал указ, облегчающий переезд в Россию иностранцам, не разделяющим «неолиберальную идеологическую установку» их стран, которая противоречит «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».
