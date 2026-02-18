 Перейти к основному контенту
Путин рассказал о помощи властей в переезде интересных стране иностранцев

Российские власти будут оказывать содействие в переезде в страну иностранным гражданам, представляющим интерес для России, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Будем оказывать содействие в переезде в Россию и иностранных граждан. Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности российские, нашу культуру, обычаи», — сказал он.

Вопросом правового статуса таких граждан, отметил президент, в соответствии с подписанным в 2025 году указом займется Министерство внутренних дел.

Путин заявил, что Россия заинтересована в «нужной» рабочей силе
Политика

В декабре 2025 года Путин подписал указ о возможности переехать в Россию для иностранных граждан с достижения в различных сферах и внесшим вклад в развитие страны.

Иностранцы могут подать ходатайство «о признании их представляющими интерес для России», если имеют достижения в различных сферах — от науки и спорта до креативной индустрии. Кроме того, они могут претендовать на переезд при вкладе в развитие общества, экономики, обороны и безопасности страны, а также при наличии особо востребованных профессиональных навыков или квалификации.

До этого, летом 2024 года, Путин подписал указ, облегчающий переезд в Россию иностранцам, не разделяющим «неолиберальную идеологическую установку» их стран, которая противоречит «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

