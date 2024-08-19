 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»

Путин разрешил получать ВНЖ иностранцам, разделяющим традиционные ценности
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Иностранцы смогут получать разрешение на временное проживание (ВНЖ) на три месяца вне квоты и без необходимости подтверждать владение русским языком, знание российской истории и законодательства, если они не согласны с идеологическим курсом властей своих стран. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

«<...> Изъявившим желание переехать <...> по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — сказано в документе.

Перечень таких государств составит МИД.

В указе сказано, что российские ценности определены в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, принятых осенью 2022 года.

Среди них перечислены: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме
Политика

Полгода назад с просьбой о похожей инициативе к Путину обратилась итальянская студентка Ирене Чеккини. «Я даже предлагаю такое новое русское слово «импатриация». Это означает переезд на постоянное место жительства в Россию на основании культурных, традиционных и семейных ценностей. Все это было бы выгодно для России», — сказала девушка.

Путин ее идею воспринял одобрительно: «Предложение очень хорошее, для нас это очень актуально». Размышляя на эту тему, президент рассказал о нехватке 2,5 млн человек на российском рынке труда, для строительства и промышленности нужны «сотни тысяч».

Десять лет назад, в 2014 году, Путин называл себя «настоящим либералом», который придерживается либеральных воззрений, но уже спустя пять лет определил либеральные идеи как «изжившие себя окончательно». В Кремле затем пояснили, что президенту по-прежнему близки либеральные идеи, он лишь не согласен с навязыванием этих воззрений.

Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки

Reuters: волна энтузиазма от выдвижения Харрис продлится недолго

Гипермаркет «Леруа Мерлен» сменил название

Мирные предложения России не аннулированы, заявил помощник президента Юрий Ушаков

Длительность суток увеличится до 25 часов через 200 млн лет

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Маск опроверг сообщения о подаренной Кадырову Tesla Cybertruck

Доля российских вин выросла до 16% в портфелях виноторговых компаний

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин ВНЖ иностранцы Традиционные ценности либерализм безработица
Материалы по теме
Путин выдал гражданство сербскому художнику и потомку белоэмигранта
Общество
В России стало меньше желающих эмигрировать
Общество
«Читай-город» — РБК: «Славянское фэнтези популярнее патриотичных книг»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 98,94 (+1,1) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 89,54 (+0,64) Инвестиции, 17:38
В Петербурге украинец получил 10 лет за передачу данных для удара ВСУПолитика, 17:53
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 17:46
Врачи заявили о нехватке 5,3 тыс. акушеров-гинекологов и неонатологовОбщество, 17:40
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:38
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 17:30
При крушении суперъяхты в Италии пропал «британский Билл Гейтс»Общество, 17:28
ЦБ повысил официальный курс евро более чем на 1 рубльИнвестиции, 17:24
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Дания разрешила Украине наносить удары по России своим оружиемПолитика, 17:22
Умер напарник Познера по телемостам СССР — США Фил ДонахьюОбщество, 17:07
Доходность аренды жилья в столицах стала рекордной с осени 2021 годаНедвижимость, 17:05
Тьерри Анри ушел из сборной Франции после проигрыша финала ОлимпиадыСпорт, 16:59
Умер обладатель трех звезд Michelin французский шеф-повар Мишель ГерарLife, 16:58
ВЦИОМ узнал, за кого проголосовали бы россияне на выборах президента СШАПолитика, 16:48
AlphaRM назвала «Биннофарм Групп» лидером по продажам среди фармкомпанийПресс-релиз, 16:47