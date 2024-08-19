Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих российские ценности»
Иностранцы смогут получать разрешение на временное проживание (ВНЖ) на три месяца вне квоты и без необходимости подтверждать владение русским языком, знание российской истории и законодательства, если они не согласны с идеологическим курсом властей своих стран. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
«<...> Изъявившим желание переехать <...> по мотивам непринятия реализуемой этими государствами политики, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — сказано в документе.
Перечень таких государств составит МИД.
В указе сказано, что российские ценности определены в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, принятых осенью 2022 года.
Среди них перечислены: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.
Полгода назад с просьбой о похожей инициативе к Путину обратилась итальянская студентка Ирене Чеккини. «Я даже предлагаю такое новое русское слово «импатриация». Это означает переезд на постоянное место жительства в Россию на основании культурных, традиционных и семейных ценностей. Все это было бы выгодно для России», — сказала девушка.
Путин ее идею воспринял одобрительно: «Предложение очень хорошее, для нас это очень актуально». Размышляя на эту тему, президент рассказал о нехватке 2,5 млн человек на российском рынке труда, для строительства и промышленности нужны «сотни тысяч».
Десять лет назад, в 2014 году, Путин называл себя «настоящим либералом», который придерживается либеральных воззрений, но уже спустя пять лет определил либеральные идеи как «изжившие себя окончательно». В Кремле затем пояснили, что президенту по-прежнему близки либеральные идеи, он лишь не согласен с навязыванием этих воззрений.
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