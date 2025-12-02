Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями

Владимир Путин (Фото: Сергей Ильницкий / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранным гражданам, имеющим достижения в различных сферах и внесшим вклад в развитие России, переселиться в Россию. Документ выложен на портале опубликования правовых актов.

Президент подписал указ «О поддержке переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих интерес для Российской Федерации, и об особенностях их правового положения в Российской Федерации» 2 декабря.

Согласно тексту документа, иностранные граждане могут обратиться с ходатайством «о признании их представляющими интерес для России», если они:

имеют достижения в сфере науки, спорта, производства, креативной индустрии, культурной сфере или учебе;

внесли вклад в развитие общества, экономики, обороны и безопасности России;

обладают особо востребованными профессиональными навыками или квалификацией.

В октябре президент заявил, что России нужна рабочая сила, при этом страна заинтересована в том, чтобы это была «нужная» ей рабочая сила, а приехавшие из-за рубежа на работу люди соблюдали законы.

В 2024 году Путин подписал указ, который облегчил переезд в Россию иностранцам, не разделяющим «неолиберальную идеологическую установку» их стран, которая противоречит «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».