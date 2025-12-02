Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями
Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранным гражданам, имеющим достижения в различных сферах и внесшим вклад в развитие России, переселиться в Россию. Документ выложен на портале опубликования правовых актов.
Президент подписал указ «О поддержке переселения в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, представляющих интерес для Российской Федерации, и об особенностях их правового положения в Российской Федерации» 2 декабря.
Согласно тексту документа, иностранные граждане могут обратиться с ходатайством «о признании их представляющими интерес для России», если они:
- имеют достижения в сфере науки, спорта, производства, креативной индустрии, культурной сфере или учебе;
- внесли вклад в развитие общества, экономики, обороны и безопасности России;
- обладают особо востребованными профессиональными навыками или квалификацией.
В октябре президент заявил, что России нужна рабочая сила, при этом страна заинтересована в том, чтобы это была «нужная» ей рабочая сила, а приехавшие из-за рубежа на работу люди соблюдали законы.
В 2024 году Путин подписал указ, который облегчил переезд в Россию иностранцам, не разделяющим «неолиберальную идеологическую установку» их стран, которая противоречит «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили