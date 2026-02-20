 Перейти к основному контенту
Синоптик рассказала, когда в Москве начнет меняться погода

Позднякова: ожидать изменения погоды в Москве можно в начале следующей недели
Сюжет
Радио РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Существенное изменение погоды в Москве ожидается в начале следующей недели — 23 и 24 февраля, рассказала Радио РБК главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, циклон «Валли» ушел на север страны, однако в столичном регионе и соседних областях сохраняется облачная погода, временами со снегом.

«Температура воздуха максимальная сегодня минус 5–9 градусов. Ветер сохранится западный, но не очень сильный. В ближайшие сутки погода облачная с прояснениями, снег уже только местами и небольшой. Ночи еще будут относительно морозными. По региону минус 10–16 градусов», — сообщила Позднякова.

Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея
Фотогалерея 

В Москве минимальные температуры составят минус 11–13 градусов. В субботу, 21 февраля, днем столбики термометров поднимутся: по региону ожидается до минус 3 градусов, в столице — минус 3–5 градусов, добавила она.

«То есть температура воздуха у нас в центральных областях начнет постепенно приближаться к климатической норме. День 22-го обещает быть более комфортным: при переменной облачности в большинстве областей Центрального района осадков уже не ожидается, хотя ночи еще морозные. По региону от минус 8 до минус 15 градусов», — рассказала синоптик. В Москве минимальная температура составит минус 8–10 градусов, дневная — минус 3–5 градусов. При этом Позднякова отметила, что температура воздуха пока остается ниже климатической нормы.

В Москве за минувшие сутки выпало 28 мм осадков, что составляет 64% месячной нормы февраля, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, снежный балканский циклон продолжит перемещаться на север вдоль западных регионов России.

 

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Наталья Асеева
Погода погода в Москве циклон снегопад прогноз погоды
