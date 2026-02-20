Синоптик рассказала, когда в Москве начнет меняться погода

Позднякова: ожидать изменения погоды в Москве можно в начале следующей недели

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Существенное изменение погоды в Москве ожидается в начале следующей недели — 23 и 24 февраля, рассказала Радио РБК главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, циклон «Валли» ушел на север страны, однако в столичном регионе и соседних областях сохраняется облачная погода, временами со снегом.

«Температура воздуха максимальная сегодня минус 5–9 градусов. Ветер сохранится западный, но не очень сильный. В ближайшие сутки погода облачная с прояснениями, снег уже только местами и небольшой. Ночи еще будут относительно морозными. По региону минус 10–16 градусов», — сообщила Позднякова.

В Москве минимальные температуры составят минус 11–13 градусов. В субботу, 21 февраля, днем столбики термометров поднимутся: по региону ожидается до минус 3 градусов, в столице — минус 3–5 градусов, добавила она.

«То есть температура воздуха у нас в центральных областях начнет постепенно приближаться к климатической норме. День 22-го обещает быть более комфортным: при переменной облачности в большинстве областей Центрального района осадков уже не ожидается, хотя ночи еще морозные. По региону от минус 8 до минус 15 градусов», — рассказала синоптик. В Москве минимальная температура составит минус 8–10 градусов, дневная — минус 3–5 градусов. При этом Позднякова отметила, что температура воздуха пока остается ниже климатической нормы.

В Москве за минувшие сутки выпало 28 мм осадков, что составляет 64% месячной нормы февраля, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, снежный балканский циклон продолжит перемещаться на север вдоль западных регионов России.