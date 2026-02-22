В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Саратова, Ярославля и Калуги. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Их вводили для обеспечения безопасности.

О введении ограничений саратовским аэропортом Гагарин Росавиация сообщила в 1:20 мск. В аэропорту Ярославля ввели ограничения в 1:52 мск. Грабцево в Калуге закрыли для полетов накануне вечером.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В Нижнем Новгороде рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами, воздушное пространство нижегородского аэропорта ограничили для полетов.