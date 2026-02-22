 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Саратова, Ярославля и Калуги. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Их вводили для обеспечения безопасности.

О введении ограничений саратовским аэропортом Гагарин Росавиация сообщила в 1:20 мск. В аэропорту Ярославля ввели ограничения в 1:52 мск. Грабцево в Калуге закрыли для полетов накануне вечером.

Второй за ночь аэропорт закрыли для полетов
Политика

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В Нижнем Новгороде рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами, воздушное пространство нижегородского аэропорта ограничили для полетов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Росавиация Саратов Калуга аэропорты Ярославль
Материалы по теме
Второй за ночь аэропорт закрыли для полетов
Политика
Еще пять российских аэропортов приостановили полеты
Политика
В аэропорту Ижевска второй раз за день приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В Киеве прозвучали взрывы Политика, 05:38
Трамп заявил, что решил позаботиться о «многих больных» в Гренландии Политика, 05:22
В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 05:03
Сколько банкроты должны отдать денег по долгам. Инфографика Финансы, 05:00
Axios узнал, почему iPod вновь обрели популярность Технологии и медиа, 04:52
Лагард объяснила свой уход во время выступления министра США в Давосе Политика, 04:44
NYT назвала экономический бум, который вызвал самую активную враждебность Технологии и медиа, 04:33
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Мэр сообщил о взрывах во Львове, есть пострадавшие и погибшие Общество, 04:00
Лидер британских «Либеральных демократов» призвал подать в суд на Трампа Политика, 03:46
The Observer узнала, что король дал доступ к данным об экс-принце Эндрю Политика, 03:09
В Хельсинки назвали условие возобновления диалога с Москвой Политика, 02:58
La Tribune узнала о просьбе Макрона к Трампу смягчить санкции против ЕС Политика, 02:43
В Госдуме напомнили о предложении индексировать пенсии каждый квартал Общество, 02:33
В Абхазии возбудили дело после выстрела в одного из лидеров оппозиции Политика, 02:20