Второй за ночь аэропорт закрыли для полетов

В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщила Росавиация в 1:52 мск.

Также в ведомстве добавили, что аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, введены ограничения на использование воздушного пространства в его районе. «Возможны корректировки в расписании части рейсов», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 февраля аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты, они все еще действуют.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.