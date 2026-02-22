Аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты

Аэропорт Саратова («Гагарин») ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в 1:20 мск в телеграм-канале.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в ведомстве.

Ограничения в российских аэропортах вводят в том числе на фоне угрозы атак беспилотников. Накануне вечером работу ограничивал аэропорт Калуги. В течение дня полеты приостанавливали в авиагаванях Кирова, Краснодара, Волгограда, Пензы, Саратова, Ижевска, Уфы и ряда городов Татарстана.