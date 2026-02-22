 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Саратова («Гагарин») ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в 1:20 мск в телеграм-канале.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в ведомстве.

Аэропорт Калуги закрыли для полетов
Политика
Фото:shpirenko_ai_minstroy / Telegram

Ограничения в российских аэропортах вводят в том числе на фоне угрозы атак беспилотников. Накануне вечером работу ограничивал аэропорт Калуги. В течение дня полеты приостанавливали в авиагаванях Кирова, Краснодара, Волгограда, Пензы, Саратова, Ижевска, Уфы и ряда городов Татарстана.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Саратов Росавиация аэропорты
Материалы по теме
В Запорожской области беспилотник атаковал школу
Политика
В Казани после налета беспилотников отменили все массовые мероприятия
Политика
В Волгограде из-за атаки беспилотников повреждены 4 многоквартирных дома
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
La Tribune узнала о просьбе Макрона к Трампу смягчить санкции против ЕС Политика, 02:43
В Госдуме напомнили о предложении индексировать пенсии каждый квартал Общество, 02:33
В Абхазии возбудили дело после выстрела в одного из лидеров оппозиции Политика, 02:20
Второй за ночь аэропорт закрыли для полетов Политика, 01:55
ISNA узнало, что США приняли предложение Ирана сохранить обогащение урана Политика, 01:47
Аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты Политика, 01:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Сборная Финляндии по хоккею взяла бронзу на Олимпийских играх Спорт, 01:05
США пригрозили ЕС ограничением доступа к американскому рынку вооружений Политика, 00:52
Один из основателей жанра сальса Вилли Колон скончался в возрасте 75 лет Общество, 00:48
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 00:23
Мерц сообщил о визите в США с единой позицией ЕС после повышения пошлин Политика, 00:23
NYT рассказала, как повстанцы перехитрили «миллиардную армию» Колумбии Политика, 00:15
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 00:15