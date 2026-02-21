 Перейти к основному контенту
Пожарные спасли человека из горящего дома в центре Москвы

Пожарные ликвидируют возгорание в одной из квартир пятиэтажного дома в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС Москвы.

Пожар произошел в пятиэтажном доме по адресу улица Донская, дом № 3. Прибывшие на место спасатели установили, что в одной из квартир загорелись мебель и вещи.

Пожарные спасли человека, который находился на пятом этаже. Его передали медикам для осмотра. «Остальные жильцы также покинули подъезд», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар. Информация о причинах возгорания и площади уточняется.

В Москве после пожара на Пресненском Валу госпитализировали двух человек
Общество
Фото:Александр Авилов / Агентство «Москва»

Ранее, 16 февраля, произошел пожар в хостеле на севере Москве По данным СК, пострадали девять постояльцев. Они получили травмы различной степени тяжести. Восемь человек госпитализировали.

Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева, Анастасия Карева
пожар Москва эвакуация МЧС
