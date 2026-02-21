Пожарные спасли человека из горящего дома в центре Москвы
Пожарные ликвидируют возгорание в одной из квартир пятиэтажного дома в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС Москвы.
Пожар произошел в пятиэтажном доме по адресу улица Донская, дом № 3. Прибывшие на место спасатели установили, что в одной из квартир загорелись мебель и вещи.
Пожарные спасли человека, который находился на пятом этаже. Его передали медикам для осмотра. «Остальные жильцы также покинули подъезд», — уточнили в ведомстве.
В настоящее время сотрудники МЧС тушат пожар. Информация о причинах возгорания и площади уточняется.
Ранее, 16 февраля, произошел пожар в хостеле на севере Москве По данным СК, пострадали девять постояльцев. Они получили травмы различной степени тяжести. Восемь человек госпитализировали.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски