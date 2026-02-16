Пожар начался в хостеле «Магистрал» на севере Москвы

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / Global Look Press

На Севере Москвы начался пожар в административном здании, сотрудники столичного МЧС спасли 16 человек, сообщает МЧС Москвы.

«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на севере Москвы В 1-м Магистральном тупике произошло возгорание в адмиистративном здании <...> всего огнеборцами спасены 16 человек. Работы по тушению пожара продолжаются», — говорится в сообщении.

Шесть человек обратились к врачам.

Пожар охватил здание в 1-й Магистральном тупике, д. 10, к. 1, по этому адресу расположен бизнес-центр «Прииск» (по данным Яндекс.Карт БЦ уже не работает), в котором базируется, том числе, хостел «Магистрал». ТАСС со ссылкой на оперслужбы уточняет, что здание включает как минимум два хостела. «Выясняется, законно ли они работали», — сказал собеседник агентства.

Позже МЧС сообщило, что пожар ликвидирован на 80 кв. м.

Mash и SHOT сообщают, что возгорание произошло в хостеле «Магистрал», люди оказались заблокированы внутри здания, они разбивали окна и выбрасывали матрасы на улицу, прыгая на них.

В связи с пожаром власти перекрыли движение в 1-м Магистральном тупике (участок от Проектируемого проезда № 6362 до 2-го Магистрального тупика), сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в телеграм-канале. На месте работают сотрудники ГАИ, обеспечивают проезд спецтехники и направляют транспорт в объезд.

Следователи возбудили уголовное дело «по факту пожара в хостеле на севере Москвы», сообщает столичное управление Следственного комитета. СК уточняет количество пострадавших.