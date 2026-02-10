 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Москве после пожара на Пресненском Валу госпитализировали двух человек

При пожаре в доме на улице Пресненский Вал в Москве пострадали два человека
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Взрослого и ребенка, пострадавших при пожаре в доме на улице Пресненский Вал в центре Москве, госпитализировали. Медики также оказали помощь семерым взрослым и троим детям, сообщил директор Центра медицины катастроф Москвы Петр Давыдов.

Он заверил, что департамент труда и социальной защиты помогает с временным размещением эвакуированных жильцов в центре московского долголетия Пресненского района.

Давыдов уточнил, что возгорание произошло на трех этажах и сопровождалось плотным задымлением.

Движение на участке Пресненского Вала перекрыли из-за пожара в жилом доме
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В пресс-службе МЧС России сообщили РБК, что пожарные спасли 37 человек. Из них девять обратились за медицинской помощью.

Пожар в восьмиэтажном жилом доме на Пресненском Валу вспыхнул вечером 10 февраля. По данным МЧС, огонь охватил около 200 кв. м лестничных маршей и обрешетку кровли на площади 50 кв. м.

В Москве после пожара на Пресненском Валу госпитализировали двух человек
Video

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
пожар Москва пострадавшие
