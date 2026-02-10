В Москве после пожара на Пресненском Валу госпитализировали двух человек
Взрослого и ребенка, пострадавших при пожаре в доме на улице Пресненский Вал в центре Москве, госпитализировали. Медики также оказали помощь семерым взрослым и троим детям, сообщил директор Центра медицины катастроф Москвы Петр Давыдов.
Он заверил, что департамент труда и социальной защиты помогает с временным размещением эвакуированных жильцов в центре московского долголетия Пресненского района.
Давыдов уточнил, что возгорание произошло на трех этажах и сопровождалось плотным задымлением.
В пресс-службе МЧС России сообщили РБК, что пожарные спасли 37 человек. Из них девять обратились за медицинской помощью.
Пожар в восьмиэтажном жилом доме на Пресненском Валу вспыхнул вечером 10 февраля. По данным МЧС, огонь охватил около 200 кв. м лестничных маршей и обрешетку кровли на площади 50 кв. м.
