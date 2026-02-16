 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Девять человек пострадали при пожаре в хостеле на севере Москвы

Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы

Девять человек пострадали в результате пожара в хостеле на севере Москвы, погибших нет, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

«В результате произошедшего погибших нет. Девять постояльцев хостела получили травмы различной степени тяжести, восемь из них были доставлены в городские медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Во Владивостоке загорелся зоопарк
Общество

Пожар начался утром 16 февраля в здании в 1-м Магистральном тупике. Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщили, что возгорание произошло в хостеле «Магистрал», внутри которого оказались заблокированы люди. Они разбивали окна и выбрасывали матрасы на улицу, прыгая на них. СК возбудил уголовное дело, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В январе пожар произошел в хостеле подмосковной Балашихи. В нем погибли четыре человека, 11 человек удалось эвакуировать.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Валерия Антонова
пожар Москва пострадавшие
Материалы по теме
В Хабаровском крае при пожаре погибли мать и четыре ребенка
Общество
Пожар в хостеле на севере Москвы потушили
Общество
На территории завода в Волгограде возник пожар из-за атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Европарламент отключил ИИ на планшетах депутатов из-за угрозы утечки Политика, 17:19
Прага заявила о поставке Киеву 4,4 млн снарядов Политика, 17:18
Швейцарец Мейар взял третью медаль Игр-2026, победив в слаломе Спорт, 17:16
Майнер в Коми украл электроэнергию на 6 млн руб. Крипто, 17:15
Путин включил Собянина в коллегию Военно-промышленной комиссии Политика, 17:14
Лукашенко перечислил друзей Белоруссии словами «раз-два и обчелся» Политика, 17:11
Обвинение попросило 15 пожизненных по делу о теракте в «Крокусе» Общество, 17:08
Звезды маркетплейсов
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Рябков назвал дату вылета российской делегации в Женеву Политика, 16:59
FT описала рекордный пессимизм инвестфондов по доллару из-за политики США Финансы, 16:57
Лукашенко ответил на сообщения, что его «Путин не пустил в США» Политика, 16:49
Рябков раскрыл указания для российской делегации в Женеве Политика, 16:42
В ТПП назвали две цели расширения механизма «Инвестиции вместо штрафов»
РАДИО
 Бизнес, 16:41
Мошенники взломали аккаунт мэра Улан-Удэ в Telegram Политика, 16:36
Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в присутствии Тутберидзе Спорт, 16:35