Девять человек пострадали при пожаре в хостеле на севере Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Девять человек пострадали в результате пожара в хостеле на севере Москвы, погибших нет, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

«В результате произошедшего погибших нет. Девять постояльцев хостела получили травмы различной степени тяжести, восемь из них были доставлены в городские медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Пожар начался утром 16 февраля в здании в 1-м Магистральном тупике. Телеграм-каналы Mash и SHOT сообщили, что возгорание произошло в хостеле «Магистрал», внутри которого оказались заблокированы люди. Они разбивали окна и выбрасывали матрасы на улицу, прыгая на них. СК возбудил уголовное дело, на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В январе пожар произошел в хостеле подмосковной Балашихи. В нем погибли четыре человека, 11 человек удалось эвакуировать.