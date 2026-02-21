 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ситуация в городе Энергодар Запорожской области ухудшается. Городская инфраструктура и социальные объекты ежедневно подвергаются обстрелам, заявил гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью изданию «Страна Росатом».

«К сожалению, вынужден констатировать, что ситуация в Энергодаре ухудшается. Городская инфраструктура и даже социальные объекты подвергаются практически ежедневным обстрелам», — сказал он.

Лихачев напомнил, что днем 20 февраля во дворе школы № 4 сдетонировал дрон-камикадзе. Инцидент произошел во время занятий в учреждении. «И только по счастливой ситуации никто не пострадал», — подчеркнул гендиректор корпорации.

Резервная линия питания Запорожской АЭС отключена после обстрела
Политика
Запорожская АЭС

Кроме того, 10 февраля в результате обстрела была выведена из строя внешняя линия электропередачи «Ферросплавная-1» (330 кВ). По словам Лихачева, также было повреждено оборудование Запорожской ТЭС и тепловой коллектор.

«Если подачу тепла мы восстановили быстро — в течение дня, то возобновление энергоснабжения по поврежденной линии в сложившихся условиях невозможно. Во-первых, ущерб значительный, во-вторых — это простреливаемый участок», — сказал глава «Росатома».

Он отметил, что на данный момент «Росатом», Минобороны, Росгвардия и МИД совместно с МАГАТЭ отрабатывают сроки и условия режима тишины. По предварительным оценкам, на ремонт линии потребуется несколько дней.

20 февраля часть северо-запада Запорожской области оказалась обесточена после массированной атаки ВСУ по энергетическим сетям. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, отключения затронули Энергодар, село Великая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа и село Малая Белозерка Васильевского муниципального округа.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Алексей Лихачев Запорожская область обстрелы
Материалы по теме
В Запорожской области беспилотник атаковал школу
Политика
Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки ВСУ
Политика
В Запорожской области при обстреле погибла женщина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Арабские страны осудили заявление посла США о претензиях Израиля на земли Политика, 19:03
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Коростелев заявил, что «уничтожен» выступлением на Олимпиаде Спорт, 18:40
У России новый антирекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:37
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Reuters узнал о частичном выводе кубинских элитных сил из Венесуэлы Политика, 18:26
Российская конькобежка не смогла выйти в финал масс-старта на Олимпиаде Спорт, 18:23
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Олимпиада-2026 стала худшей для России за историю зимних Игр Спорт, 18:21
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы и ветра Общество, 18:18
В федерации назвали шикарным выступление Коростелева на Играх без медалей Спорт, 18:13
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Лавров выразил соболезнования Китаю после гибели туристов на Байкале Политика, 17:51
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре Политика, 17:49
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 17:44