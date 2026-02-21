Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Ситуация в городе Энергодар Запорожской области ухудшается. Городская инфраструктура и социальные объекты ежедневно подвергаются обстрелам, заявил гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью изданию «Страна Росатом».

«К сожалению, вынужден констатировать, что ситуация в Энергодаре ухудшается. Городская инфраструктура и даже социальные объекты подвергаются практически ежедневным обстрелам», — сказал он.

Лихачев напомнил, что днем 20 февраля во дворе школы № 4 сдетонировал дрон-камикадзе. Инцидент произошел во время занятий в учреждении. «И только по счастливой ситуации никто не пострадал», — подчеркнул гендиректор корпорации.

Кроме того, 10 февраля в результате обстрела была выведена из строя внешняя линия электропередачи «Ферросплавная-1» (330 кВ). По словам Лихачева, также было повреждено оборудование Запорожской ТЭС и тепловой коллектор.

«Если подачу тепла мы восстановили быстро — в течение дня, то возобновление энергоснабжения по поврежденной линии в сложившихся условиях невозможно. Во-первых, ущерб значительный, во-вторых — это простреливаемый участок», — сказал глава «Росатома».

Он отметил, что на данный момент «Росатом», Минобороны, Росгвардия и МИД совместно с МАГАТЭ отрабатывают сроки и условия режима тишины. По предварительным оценкам, на ремонт линии потребуется несколько дней.

20 февраля часть северо-запада Запорожской области оказалась обесточена после массированной атаки ВСУ по энергетическим сетям. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, отключения затронули Энергодар, село Великая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа и село Малая Белозерка Васильевского муниципального округа.