Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки ВСУ

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Часть северо-запада Запорожской области оказалась обесточена после массированной атаки ВСУ по энергетическим сетям. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Отключения затронули Энергодар, село Великая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа и село Малая Белозерка Васильевского муниципального округа.

Балицкий призвал жителей проявить терпение и сообщил, что специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Запорожская область регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины. Глава Энергодара Максим Пухов ранее сообщил, что в городе беспилотник атаковал школу. В момент удара в учреждении находились 700 человек, в числе которых 600 учеников и 100 сотрудников.

Дрон врезался в дерево на территории школы и взорвался, отметил Пухов. В результате повреждения получили окна и фасад здания, пострадавших нет.