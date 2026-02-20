Часть Запорожской области осталась без электричества из-за атаки ВСУ
Часть северо-запада Запорожской области оказалась обесточена после массированной атаки ВСУ по энергетическим сетям. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Отключения затронули Энергодар, село Великая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа и село Малая Белозерка Васильевского муниципального округа.
Балицкий призвал жителей проявить терпение и сообщил, что специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения.
Запорожская область регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины. Глава Энергодара Максим Пухов ранее сообщил, что в городе беспилотник атаковал школу. В момент удара в учреждении находились 700 человек, в числе которых 600 учеников и 100 сотрудников.
Дрон врезался в дерево на территории школы и взорвался, отметил Пухов. В результате повреждения получили окна и фасад здания, пострадавших нет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле