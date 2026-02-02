Жители Петербурга вышли гулять по замерзшим каналам. Фотогалерея
Первый день февраля в Санкт-Петербурге стал самым морозным для этой зимы, сообщили в Гидрометцентре. Как жители города гуляют по льду рек и каналов — в фотогалерее РБК
В Санкт-Петербурге несколько дней сохраняются сильные морозы. По данным регионального гидрометцентра, 1 февраля зафиксировали самую низкую среднесуточную температуру этой зимы — минус 16,7 градуса.
На фото: замерзший канал Грибоедова рядом с Казанским собором
Петербуржцы и гости города вышли гулять по замерзшим каналам, несмотря на запрет — на протяжении всего зимнего периода в городе нельзя выходить на лед Невы, ее притоков и других рек, предупреждало МЧС.
На фото: люди во время прогулки по каналу Грибоедова на фоне Спаса на Крови
Спасатели предупреждали, что Нева с ее быстрым течением опасна для зимних прогулок, а в районе опор мостов могут быть промоины.
На фото: замерзшая река Фонтанка у Аничкова моста
На фото: люди гуляют по замерзшей Фонтанке
По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни в Петербурге температура будет на уровне минус 8 — минус 13 градусов.
К концу недели столбики термометров в городе снова могут опуститься до минус 17 градусов.
На фото: замерзшая река Фонтанка
На фото: замерзшая река Фонтанка
На фото: прогулка на судне на воздушной подушке по Неве
На фото: прохожие гуляют по льду Фонтанки возле моста Ломоносова
