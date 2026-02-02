 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Жители Петербурга вышли гулять по замерзшим каналам. Фотогалерея

Появились фото гуляющих по замерзшим каналам жителей Петербурга

Первый день февраля в Санкт-Петербурге стал самым морозным для этой зимы, сообщили в Гидрометцентре. Как жители города гуляют по льду рек и каналов — в фотогалерее РБК
В Санкт-Петербурге несколько дней сохраняются сильные морозы. По данным регионального гидрометцентра, 1 февраля зафиксировали самую низкую среднесуточную температуру этой зимы&nbsp;&mdash; минус 16,7 градуса. &nbsp;
Фото: Антон Ваганов / Reuters

В Санкт-Петербурге несколько дней сохраняются сильные морозы. По данным регионального гидрометцентра, 1 февраля зафиксировали самую низкую среднесуточную температуру этой зимы — минус 16,7 градуса.


 

На фото: замерзший&nbsp;канал&nbsp;Грибоедова рядом с Казанским собором
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На фото: замерзший канал Грибоедова рядом с Казанским собором

Петербуржцы и гости города вышли гулять по замерзшим каналам, несмотря на запрет&nbsp;&mdash; на протяжении всего зимнего периода в городе нельзя выходить на лед Невы, ее притоков и других рек, предупреждало МЧС.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербуржцы и гости города вышли гулять по замерзшим каналам, несмотря на запрет — на протяжении всего зимнего периода в городе нельзя выходить на лед Невы, ее притоков и других рек, предупреждало МЧС.

На фото: люди во время прогулки по каналу Грибоедова на фоне Спаса на Крови
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

На фото: люди во время прогулки по каналу Грибоедова на фоне Спаса на Крови

Спасатели предупреждали, что Нева с ее быстрым течением&nbsp;опасна для зимних прогулок,&nbsp;а в районе опор мостов&nbsp;могут быть промоины. На фото: замерзшая река Фонтанка у Аничкова моста
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спасатели предупреждали, что Нева с ее быстрым течением опасна для зимних прогулок, а в районе опор мостов могут быть промоины.

На фото: замерзшая река Фонтанка у Аничкова моста

На фото: люди гуляют по замерзшей Фонтанке По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни&nbsp;в Петербурге температура будет&nbsp;на уровне минус 8 &mdash; минус 13 градусов.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На фото: люди гуляют по замерзшей Фонтанке

По данным Гидрометцентра, в ближайшие дни в Петербурге температура будет на уровне минус 8 — минус 13 градусов.

К концу недели столбики термометров в городе&nbsp;снова могут опуститься&nbsp;до минус 17 градусов. На фото: замерзшая река Фонтанка
Фото: Антон Ваганов / Reuters

К концу недели столбики термометров в городе снова могут опуститься до минус 17 градусов.

На фото: замерзшая река Фонтанка

На фото: замерзшая река Фонтанка
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На фото: замерзшая река Фонтанка

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
На фото: прогулка на судне на воздушной подушке по Неве
Фото: Антон Ваганов / Reuters

На фото: прогулка на судне на воздушной подушке по Неве

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
На фото: прохожие гуляют по льду Фонтанки возле моста Ломоносова
Фото: Антон Ваганов / Reuters

На фото: прохожие гуляют по льду Фонтанки возле моста Ломоносова

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией

Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»

Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года

Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств

Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США

Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии

Теги
мультимедиа Санкт-Петербург каналы зима холода морозы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 17:27
Лавров заявил о предложении Вашингтону убрать барьеры в отношениях Политика, 23:02
Премьеры Дании и Канады выступили за «надежные гарантии» Украине Политика, 23:00
Задержанный в Псковской области признался в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 22:28
Детсад, в котором угорели дети, подключили к газу незаконно Общество, 22:21
В Ленобласти подросток погиб от удара током, уронив телефон в ванну Общество, 22:16
«Спартак» выиграл третий матч подряд в КХЛ Спорт, 21:56
Жители Петербурга вышли гулять по замерзшим каналам. Фотогалерея Общество, 21:55 
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Совершившим смертельное ДТП грузовиком управлял лишенный прав водитель Общество, 21:55
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
WADA: правила, санкции и новые вызовы для мирового спорта База знаний, 21:45
Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ Спорт, 21:40
Ученые объяснили, чем опасен вирус оспы обезьян и его связь с приматами Общество, 21:33
Беглов сообщил о переходе «Ленфильма» в собственность Петербурга Общество, 21:28
Украинская федерация не согласилась с главой ФИФА по допуску россиян Спорт, 21:28