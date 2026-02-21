Над территорией Ульяновской области сбили беспилотник
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.
Пострадавших и повреждений в результате атаки нет, место падения БПЛА зафиксировано на территории Димитровграда, там работают спецслужбы.
В регионе продолжает действовать ранее введенный режим беспилотной опасности, возможно отключение мобильного интернета, отметил Русских.
В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.
В Республике Татарстан, которая граничит с Ульяновской областью, также действует режим угрозы атаки беспилотников — он распространяется на Казань, Альметьевск, Нижнекамск и Елабугу.
Аэропорты Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов — второй раз за сутки.
