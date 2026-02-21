В Татарстане объявили угрозу атаки БПЛА
В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников — она распространяется на Казань, Альметьевск, Нижнекамск и Елабугу. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики во «ВКонтакте».
В сообщении уточняется, что режим вводят в случае обнаружения БПЛА на территории республики.
Власти Татарстана напомнили о запрете публиковать фото и видео, связанные с беспилотниками и последствиями их атак, а также материалы о работе и размещении средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Власти также призвали при обнаружении БПЛА звонить по номеру 112.
Ранее аэропорты Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов — второй раз за сутки. Российские аэропорты регулярно приостанавливают рейсы на фоне угрозы ударов беспилотников.
