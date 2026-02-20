 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Амурской области пропал вертолет Robinson

МЧС: в Амурской области пропал вертолет Robinson

В Ромненском округе Амурской области пропал вертолет Robinson, на его борту, по предварительным данным, находились четыре человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка и исчез. До настоящего времени местонахождение летательного аппарата неизвестно.

К месту предположительного крушения из Благовещенска направили поисково-спасательный отряд и аэромобильную группировку МЧС. В поисках задействуют 36 человек и 12 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Мосгорсуд отменил постановление об УДО экс-директора НИИ «Росрезерва» Общество, 04:25
В Амурской области пропал вертолет Robinson Общество, 04:01
На Украине двое полицейских пострадали от брошенной в машину гранаты Политика, 03:34
Леонова сочла оправданным риск Петросян с четверным прыжком на ОИ Спорт, 03:29
В Генштабе России назвали потери ВСУ в 2025 году Политика, 03:22
Трамп пошутил, что «чуть не уволил» Рубио за его выступление в Мюнхене Политика, 03:15
Разведуправление Пентагона сообщило о преимуществе России над ВСУ Политика, 03:06
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Тренер Петросян назвал закономерным результат фигуристки на Олимпиаде Спорт, 02:05
Во Владивостоке задержали главу департамента недропользования Политика, 02:02
Россия впервые в истории осталась без медалей в фигурном катании на ОИ Спорт, 01:59
Суд отказался перевести экс-главу «Автодора» в колонию-поселение Политика, 01:57
В Турции задержали получившего российский паспорт итальянского военкора Политика, 01:41
Петросян объяснила падение на Олимпиаде зацепившейся за платье сережкой Спорт, 01:39
Петросян выразила надежду на участие в следующих Олимпийских играх Спорт, 01:30