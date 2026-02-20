В Амурской области пропал вертолет Robinson

В Ромненском округе Амурской области пропал вертолет Robinson, на его борту, по предварительным данным, находились четыре человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка и исчез. До настоящего времени местонахождение летательного аппарата неизвестно.

К месту предположительного крушения из Благовещенска направили поисково-спасательный отряд и аэромобильную группировку МЧС. В поисках задействуют 36 человек и 12 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник.

