В Амурской области пропал вертолет Robinson
В Ромненском округе Амурской области пропал вертолет Robinson, на его борту, по предварительным данным, находились четыре человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Вертолет вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка и исчез. До настоящего времени местонахождение летательного аппарата неизвестно.
К месту предположительного крушения из Благовещенска направили поисково-спасательный отряд и аэромобильную группировку МЧС. В поисках задействуют 36 человек и 12 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник.
Материал дополняется
