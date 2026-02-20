 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции

Вертолет Robinson R44
Вертолет Robinson R44 (Фото: Александр Легкий / Global Look Press)

На борту пропавшего в Амурской области вертолета Robinson R44 находились следователь и сотрудник МВД, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Незадолго до пропажи вертолет вылетел с лесозаготовительного участка в направлении села Ромны Ромненского района. На борту, как уточняет ведомство, находились следователь Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления областного СК и начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД «Октябрьский».

«В пункт назначения воздушное судно не прибыло, местонахождение вертолета и лиц, находившихся на борту, не установлено, ведутся поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.

Следователи допустили, что причиной авиационного происшествия могла стать либо техническая неисправность, либо нарушение правил пилотирования воздушным судном.

МАК назвал причину крушения Ан-24 в Амурской области
Общество
Фото:Межгосударственный авиационный комитет

Вертолет пропал в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. По данным областной администрации, на борту находились три человека — пилот и два пассажира.

К месту предположительного происшествия выехали поисково-спасательный отряд и аэромобильная группировка МЧС. К операции привлекли 36 человек и 12 единиц техники, включая три снегохода и один беспилотник.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц). Виновным грозит до семи лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Амурская область вертолеты пропажа Следственный комитет МВД
