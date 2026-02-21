 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умерла бывшая жена медиамагната Мердока Анна Манн

Писательница и бывшая жена медиамагната Руперта Мердока Анна Манн скончалась в возрасте 81 года, сообщило издание The New York Post.

Смерть наступила 17 февраля, ее причины не уточняются. Мердок умерла в окружении семьи в своем доме в Палм-Бич.

«Анну любили многие. Преданная мать, прекрасная женщина, обладательница острого ума, любви к писательству и пожизненной преданность делу помощи нуждающимся детям», — говорится в публикации.

Умер солист группы Shortparis Николай Комягин
Общество
Вокалист группы &laquo;Shortparis&raquo; Николай Комягин

Она родилась в 1944 году в Шотландии, а позже с семьей переехала в Австралию.

Свою карьеру в журналистике Мердок начала с должности репортера в газете Sydney Daily Mirror, а позже — в Sydney Daily Telegraph. Владельцем изданий является ее бывший муж. Супруги были в браке 31 год (1967–1998), у пары родилось трое детей.

Помимо этого, Анна Манн занималась помощью нуждающимся детям — работала в Детском институте, оказывающим помощь детям, подвергшимся насилию, а также была председателем совета попечителей детской больницы Лос-Анджелеса и детской больницы Альберта Швейцера в Гаити.

За свою жизнь она написала романы «По ее собственному образу» (1985), «Семейный бизнес» (1988) и «Примирение» (1992) и удостоилась звания Дамы Ордена Святого Григория Великого Папой Иоанном Павлом II.

Мердок — основатель 21st Century Fox и медиамагнат, владеющий компаниями News Corp и Fox Corporation (Fox News, газеты The Wall Street Journal, The Times, The Sun, New York Post и издательство HarperCollins).

Анна Манн была второй женой Мердока. Сейчас 94-летний медиамагнат женат пятым браком на Елене Жуковой, молекулярном биологе и бывшей теще бизнесмена Романа Абрамовича.

