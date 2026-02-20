 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер актер из «Анатомии страсти» и «Эйфории» Эрик Дэйн

На 54-м году жизни умер американский актер Эрик Дэйн, сообщает The Guardian со ссылкой на представителей актера.

Дэйн скончался днем в четверг, 19 февраля. По словам представителей актера, последние дни он провел в окружении близких — супруги Ребекки Гейхарт и двух дочерей Билли и Джорджии.

Умер актер из «Крестного отца» и «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль
Общество
Роберт Дюваль

В апреле 2025 года Дэйн сообщил о том, что врачи диагностировали у него неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз. В интервью изданию People актер заявил, что не собирается завершать карьеру.

Эрик Дэйн известен по сериалам «Анатомия страсти», где сыграл доктора Марка Слоана, и «Эйфория», где исполнил роль Кэла Джейкобса, отца героя Джейкоба Элорди. Также Дэйн снялся в сериалах «Зачарованные» и «Лас-Вегас», фильмах «Бурлеск», «День святого Валентина», «Дрейф» и «Люди Икс: Последняя битва».

Анастасия Карева
актер США смерть
