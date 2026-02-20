Вокалист группы «Shortparis» Николай Комягин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Умер солист группы Shortparis Николай Комягин, об этом сообщила менеджер артиста Марина Косухина в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и журналистка Ксения Собчак в телеграм-канале.

Комягину было 39 лет. Причиной смерти, как написала Собчак, стали проблемы с сердцем после тренировки по боксу. На запрос РБК о времени и дате прощания с артистом Косухина не ответила. В социальных сетях она попросила на время оставить ее и членов коллектива наедине с горем.

Николай Комягин родился в Новокузнецке и получил образование в области искусствоведения и истории. До начала музыкальной карьеры он работал учителем истории и методистом в музее современного искусства.

В 2012 году Николай Комягин вместе с Александром Иониным и Павлом Лесниковым основали группу Shortparis, которая приобрела известность благодаря хитам, как «Страшно», «Говорит Москва» и «Яблонный сад».

Коллектив известен своими провокационными выступлениями и экспериментальным звучанием, сочетающим элементы поп-музыки, фолка и электроники. Кроме написания песен артист сыграл Владимира Маяковского в сериале «Карамора», а в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» он исполнил кавер-версию песни Дэвида Боуи All The Young Dudes.