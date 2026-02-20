 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Умер сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов

На 43-м году жизни умер сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов
Денис Кравцов
Денис Кравцов (Фото: Московский театральный центр «Вишневый сад»)

На 43-м году жизни умер актер Денис Кравцов, сообщает Московский театральный центр «Вишневый сад» на сайте.

«Он был разным: злодеем Джафаром, трогательным Львом, отчаянным Разумихиным, робким Подколесиным и благородным Лесничим в сказочной «Золушке». Но для нас он всегда оставался просто Денисом — живым, искренним, настоящим, мятущимся и тонко чувствующим, как и подобает хорошему артисту», — говорится в сообщении.

Кравцов исполнял, как театральные, так и кино- роли. Например, он сыграл в сериале 2009 года «Глухарь. Продолжение» и в сериале 2005 года «Примадонна».

Кроме того, Кравцов играл в зарубежных фильмах — вьетнамо-китайской биографической драме «Побег из Гонконга» (2003), британской короткометражной картине «Внеземной» (2012), а также в американских фильмах «Чайная вечеринка» (2013) и Guarded Angels (2017). Кравцов также сыграл в полнометражной комедии Good Day (2017).

Материал дополняется

Софья Полковникова
актер театр Москва
