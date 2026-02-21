 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Украина передала 1850 т пшеницы Пакистану в рамках Grain from Ukraine

Украина передала 1850 тонн пшеницы Пакистану

Украина передала Пакистану 1850 тонн украинской пшеницы в рамках президентской программы Grain from Ukraine («Зерно с Украины»), сообщила пресс-служба украинского Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Поставка реализована совместно со Всемирной продовольственной программой ООН (WFP), ее донорами выступили Испания и Чехия. По оценкам ООН, зерно пойдет на поддержку около 26 тыс. человек.

«Переданное зерно уже помогает пострадавшим общинам Пакистана, а последующие поставки усилят готовность страны к вызовам сезона муссонов и сформируют резерв для оперативного реагирования», — подчеркнул замглавы министерства Денис Башлык.

Bloomberg сообщил о падении экспорта пшеницы с Украины почти на четверть
Экономика
Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Инициатива Grain from Ukraine была запущена украинским президентом Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. В ее рамках Украина поставляет продовольствие в государства Азии, Африки, Ближнего Востока, находящиеся на грани голода.

По данным украинских властей, с 2022 года Киев направил более 324 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции (пшеница и мука, кукуруза, горох, масло) в 19 государств Африки и Азии. Кроме того, Украина привлекла для реализации программы $380 млн донорских средств.

В январе 2025 года Украина в качестве гуманитарной помощи направила 500 тонн муки в Сирию после свержения экс-президента страны Башара Асада. Тогда стороны также обсудили продолжение продовольственной помощи в рамках Grain from Ukraine.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
пшеница Украина Пакистан
