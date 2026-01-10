 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Bloomberg сообщил о падении экспорта пшеницы с Украины почти на четверть

Военная операция на Украине
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Экспорт пшеницы с Украины сократился в декабре почти на 25%, а экспорт кукурузы — на 13%, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные платформы агрорыночной аналитики CM Navigator. Агентство отмечает, что страна является одним из ключевых мировых поставщиков зерна.

Согласно представленной аналитике, на протяжении всего 2025 года зерновой экспорт Украины заметно отставал от показателей предыдущего сезона. Среди причин эксперты называют забастовки рабочих в портах и на перерабатывающих предприятиях, задержку сбора урожая и усиление конкуренции со стороны других мировых поставщиков.

К ним добавилось снижение пропускной способности портов Одесской области из-за повреждений при взрывах в декабре 2025 года. В начале января 2026 года взрывы продолжились. Администрация морских портов Украины в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) уточнила, что речь идет о портах Черноморский и Южный.

В двух портах Одессы взрывы повредили объекты инфраструктуры
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Как отмечает издание, портовая инфраструктура Одесской области является основным каналом экспорта украинской агропродукции.

Основные порты Одесской области:

  • Одесский морской порт — крупнейший порт Украины, главный торговый и пассажирский узел. Обслуживает контейнерные, наливные и сухогрузные перевозки;
  • Черноморский морской порт — расположен к югу от Одессы, специализируется на перевалке зерна, угля, минеральных удобрений и других грузов;
  • Южный морской порт — один из крупнейших портов Черного моря, основной экспортно-импортный узел, особенно для зерновых и нефтепродуктов.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Денис Малышев
пшеница Одесса Военная операция на Украине кукуруза зерно
