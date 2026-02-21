В Амурской области нашли место крушения пропавшего вертолета

В Амурской области обнаружили место крушения пропавшего накануне вертолета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе. В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», — сказано в сообщении.

Правительство области выразило соболезнования родным и близким погибшим. В пресс-службе уточнили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вертолет Robinson пропал в Ромненском округе Амурской области рано утром 20 февраля. Судно вылетело из лесозаготовительного участка в районе села Амаранка и пропало в 130 км от него. На борту находились три человека: пилот и два пассажира — следователь и сотрудник МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса). Причиной авиационного происшествия могла стать техническая неисправность или нарушение правил пилотирования воздушным судном.